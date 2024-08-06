WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость: «с 5 августа мы прекращаем работу» Юлия ЧелкановаС 5 августа 2023 года мессенджер WhatsApp объявил о прекращении поддержки и обновлений для 45 моделей мобильных телефонов, работающих на устаревших версиях операционных систем Google и Apple.