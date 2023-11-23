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Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ

Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов поделился информацией о том, что Папа римский Франциск направил приглашение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о встрече в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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