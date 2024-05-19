Российская экономика растет семь кварталов подряд

В квартальном измерении индекс ВВП растет последовательно с середины 2022 года, в первом квартале 2024-го рост ускорился до 5,4% в годовом выражении (к январю‒марту 2023-го) с 4,9% кварталом ранее, сообщил Институт ВЭБ.