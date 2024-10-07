Почему одних людей собаки любят, других сторонятся, а некоторых даже боятся?

Сергей Гунькин

Не знаю как тут автор все описал. У меня знакомый легко увидеть кавказца, Алабама. Ему всего пять минут рядом с собакой посидеть. Сначала рвётся порвать его. Пять минут снимает с цепи и собака идёт за ним как щенок. У меня охотники гуляем с другими собаками. На меня нет агрессии. Ну реально там сначала облают. Потом играют или по крайней мере нет агрессии. Хотя чужих немного побаиваюсь.