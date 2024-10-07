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ЖИВОЙ УГОЛОК

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  • Сергей Гунькин
    Не знаю как тут автор все описал. У меня знакомый легко увидеть кавказца, Алабама. Ему всего пять минут рядом с собак...Почему одних люде...
  • Evgenija Palette
    И правда - милота необыкновенная... Даже МИР кажется вполне сносным, когда смотришь на это...Настоящая милота:...
  • kraft54
    молодец,здорово!ЗАПАРШИВЕЦ

Почему одних людей собаки любят, других сторонятся, а некоторых даже боятся?

Почему одних людей собаки любят, других сторонятся, а некоторых даже боятся?

Почему одним людям удается без особого труда установить контакт с собакой буквально за считанные мгновенья, а другим на это требуются не то, что часы – многие дни? Бывает так: идешь с собакой по улице, мимо десятков людей, чистых, грязных, дружелюбных или не очень, но никто из них не вызывает у твоего питомца никакого интереса.

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Комментарии
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Сергей Гунькин
Не знаю как тут автор все описал. У меня знакомый легко увидеть кавказца, Алабама. Ему всего пять минут рядом с собакой посидеть. Сначала рвётся порвать его. Пять минут снимает с цепи и собака идёт за ним  как щенок. У меня охотники гуляем с другими собаками. На меня нет агрессии.  Ну реально там сначала облают. Потом играют или по крайней мере  нет агрессии. Хотя чужих  немного побаиваюсь.
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