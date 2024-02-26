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Мишустин одобрил полугодовой запрет на экспорт бензина

Мишустин одобрил полугодовой запрет на экспорт бензина

ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил запрет на экспорт бензина, который будет действовать полгода, начиная с 1 марта 2024 года, пишут РБК со ссылкой на источники, знакомые с данным решением и близкие к правительству.

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