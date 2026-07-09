Жителям Казани бесплатно помогли разобраться с долгами, наследством и алиментами

В Доме Дружбы народов в Казани прошла акция в рамках всероссийской недели правовой помощи. Жители города смогли бесплатно получить консультации по вопросам законодательства у специалистов различных ведомств.
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