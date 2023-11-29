ВВП: «Без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России»

28 ноября 2023 года в Государственном Кремлёвском дворце состоялось пленарное заседание XXV Всемирного Русского Народного Собора, посвящённое теме "Настоящее и будущее Русского мира".
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