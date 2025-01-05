«Допрашивать и ликвидировать»: пленный из ВСУ о приказах в Курской области

Украинское командование в Курской области приказывало своим солдатам расстреливать гражданских и российских бойцов после допроса, рассказал солдат ВСУ Владимир Самороченко, который сам попал в плен, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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