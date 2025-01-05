Политика как она есть

Украинское командование в Курской области приказывало своим солдатам расстреливать гражданских и российских бойцов после допроса, рассказал солдат ВСУ Владимир Самороченко, который сам попал в плен, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.