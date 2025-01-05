Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Редакция , зачем вы вытаскиваете разных паскуд на новостное полотно ?  Вы все там такие же как она и поэтому не даёте...Татка Лазарева со...
  • Boris Borisov
    Не понимаю тупость этой статьи. А что он не правильно сказал ??? Он враг , лютый враг и он  не уважает народ России. ...Зеленский заявил,...
  • Олег Севастопольский
    На кол !Татка Лазарева со...

«Допрашивать и ликвидировать»: пленный из ВСУ о приказах в Курской области

«Допрашивать и ликвидировать»: пленный из ВСУ о приказах в Курской области

Украинское командование в Курской области приказывало своим солдатам расстреливать гражданских и российских бойцов после допроса, рассказал солдат ВСУ Владимир Самороченко, который сам попал в плен, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх