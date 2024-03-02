Промес отреагировал на новость о своем аресте в Дубае

Форвард столичного ФК «Спартак» Квинси Промес прокомментировал в Instagram* на задержание в Дубае. Футболист ответил под постом аккаунта theshaderoom о его задержании, запостив эмодзи «синяя кепка», которая на сленге имеет смысл лжи.
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