Русские десантники вновь продемонстрировали эффективность современных технологий на поле боя. Используя беспилотники "Молния", военнослужащие нанесли точные удары по укреплённым позициям ВСУ, разрушив важные объекты и заставив часть противника сдаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии