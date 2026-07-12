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Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ни одна другая команда не подходит Ферстаппену. «Ред Булл» – лучший вариант»

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс считает, что Максу Ферстаппену стоит остаться в «Ред Булл», несмотря на текущее недовольство австрийским коллективом.

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