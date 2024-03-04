Босс «Ред Булл» Минцлафф решил убрать Хорнера 2 февраля. Уход планировали объяснить проблемами со здоровьем (BusinessF1)

Один из ключевых менеджеров концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф (генеральный директор по корпоративным проектам и инвестициям) принял решение убрать руководителя команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера еще до того, как о скандале стало известно болельщикам, передает Motorsport-Total.