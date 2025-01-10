В Ленобласти произошёл пожар на заводе по производству ацетона В Гатчине Ленинградской области зафиксировано масштабное возгорание на территории промышленного предприятия по производству ацетона.
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В Ленобласти произошёл пожар на заводе по производству ацетона В Гатчине Ленинградской области зафиксировано масштабное возгорание на территории промышленного предприятия по производству ацетона.
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