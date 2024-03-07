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В WhatsApp стало можно создавать стикер из фотографии

В WhatsApp стало можно создавать стикер из фотографии

Такая функция уже работает в Telegram.Разработчики WhatsApp хотят упростить создание стикеров в мессенджере: возможность создавать стикеры из фотографий во время переписки была обнаружена в одной из версий WhatsApp, сообщает WABetaInfo.

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