В WhatsApp стало можно создавать стикер из фотографии

Такая функция уже работает в Telegram.Разработчики WhatsApp хотят упростить создание стикеров в мессенджере: возможность создавать стикеры из фотографий во время переписки была обнаружена в одной из версий WhatsApp, сообщает WABetaInfo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии