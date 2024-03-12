Заместитель Председателя СК России встретился с участниками детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге

11 марта 2024 года заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Владимирович Клаус в рамках проекта «Город в лицах», инициатором которого выступила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Владимировна Митянина, провел встречу с представителями детского общественного совета.