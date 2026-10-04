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BYD взорвал рынок: 460 тысяч машин в сентябре и секреты нового Han, который покорит мир!

BYD просто разорвал рынок электромобилей и гибридов! В сентябре 2026 года компания продала более 460 тысяч автомобилей, а за девять месяцев года общий объем продаж превысил 3,13 миллиона машин.

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