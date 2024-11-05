демократия_это_власть_демократов: количество скандалов на выборах в США растёт по экспоненте

#демократия_это_власть_демократов : количество скандалов на выборах в США растёт по экспонентеСтранности с машинами для голосований продолжаютсяСообщается, что теперь аппараты вышли из строя по всему округу Апачи, штат Аризона.
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