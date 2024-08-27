Украинцы горько шутят, что их страна стала 51–м штатом Америки: Киевляне ходят с флагами США и дерут деньги с переселенцев из Донбасса

В Киеве отпраздновали день Независимости, при этом независимости Украины – все меньше. REUTERSСегодня 9,4K прочитали Записки киевлянки, оказавшейся накануне СВО по семейным обстоятельствам в России, и теперь узнающей о том, что происходит в ее родном городе из сообщений прежних друзей и соседей.