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Спички - не игрушка

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Предупреждение Нарышкина: стало понятно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

Предупреждение Нарышкина: стало понятно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

Глава СВР объяснил, чего хочет Запад от преемника президента Украины Тут разведка доложила точно: поступают «достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского».

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