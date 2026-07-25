Суд восстановил производство по делу Лерчек

Процесс начнется 30 июля Гагаринский районный суд столицы возобновил производство по уголовному делу в отношении популярного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которую обвиняют в осуществлении незаконных валютных операций.
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