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Китай

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В Таджикистане активизируют кампанию по вакцинации против инфекционных заболеваний

Алматы, 1 апреля /Синьхуа/ -- В Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан под председательством министра Джамолиддина Абдуллозоды состоялось рабочее совещание, посвященное активизации кампании по вакцинации против инфекционных заболеваний.

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