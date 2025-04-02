В Таджикистане активизируют кампанию по вакцинации против инфекционных заболеваний

Алматы, 1 апреля /Синьхуа/ -- В Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан под председательством министра Джамолиддина Абдуллозоды состоялось рабочее совещание, посвященное активизации кампании по вакцинации против инфекционных заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)