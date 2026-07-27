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ИА Реалист

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Brent потеряла более 7%, опустившись ниже $90

Brent потеряла более 7%, опустившись ниже $90

СИНГАПУР (ИА Реалист). Цены на нефть обрушились 27 июля после того, как США и Иран приостановили военные удары по итогам выходных 25–26 июля, что побудило инвесторов сворачивать геополитическую премию, заложенную в котировки на прошлой неделе.

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