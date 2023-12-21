Роковой нокаут: в Миассе муж риэлтора ответит в суде за смертельные травмы

Жертвой агрессивного рецидивиста стал клиент по сделке с недвижимостью.Прокуратурой Миасса (Челябинская область) утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурант которого — местный житель, причинивший смертельные травмы малознакомому человеку.
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