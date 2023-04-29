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В МВД по Чеченской Республике отметили 100 лет со дня образования «Динамо»

В МВД по Чеченской Республике отметили 100 лет со дня образования «Динамо»

Сто лет со дня образования общества «Динамо» отметили сегодня в МВД по Чеченской Республике. Открывая торжественное мероприятие, Руслан Алханов поздравил всех присутствующих со знаменательной датой и отметил, что благодаря первому Президенту ЧР Герою РФ Ахмат-Хаджи Кадырову, стоявшему у истоков возрождения спорта, а также всесторонней поддержке главы ЧР Героя РФ Рамзана Ахматовича Кадырова представители регионального отделения неоднократно становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы и регулярно вносят свой вклад в копилку побед «Динамо».

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