Франциска Гиффай (СДПГ) выступила против коалиции с левыми в Берлине

Против правительственной коалиции с партией «Левых» (Die Linke) в Берлине выступила сенатор по вопросам экономики Франциска Гиффай (СДПГ), сообщает 11 октября Focus.
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