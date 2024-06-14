Катя Лель может запретить дочери общаться отцом

Певица Катя Лель выдвинула бывшему мужу ультиматум. Артистка явилась в эфир программы «Секрет на миллион» и поделилась с Лерой Кудрявцевой своей жизненной историей, борьбой за счастье и принятии трудного решения о завершении брака, который принес ей дочь по имени Эмилия.
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