«Локомотив» и «Сибирь» – лидеры сезона по числу игроков, не пропускавших матчи (по 7). Пресс-служба КХЛ сообщила, что 61 игрок не пропустил ни одного матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.
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