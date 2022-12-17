«Локомотив» и «Сибирь» – лидеры сезона по числу игроков, не пропускавших матчи (по 7)

«Локомотив» и «Сибирь» – лидеры сезона по числу игроков, не пропускавших матчи (по 7). Пресс-служба КХЛ сообщила, что 61 игрок не пропустил ни одного матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

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