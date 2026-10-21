Проект постановления о лизинге шести машин спецназначения для обслуживания городских пространств опубликован 19 октября 2026 года, соглашение планируется подписать в 2027 году со сроком действия до конца 2029 года.
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