У Great Wall появился 8-цилиндровый мотор, но не для машин. Китайцы задумали выпустить аналог Honda Gold Wing

Вэй Цзяньцзюнь, глава Great Wall Motors, опубликовал в соцсети ролик со звуком нового 8-цилиндрового мотора: оказалось, компания работает над совершенно новым мотоциклом, который станет своеобразным аналогом Honda Gold Wing.
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