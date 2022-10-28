В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошла военно-историческая конференция, посвященная 60-летию проведения операции «Анадырь»

В конференции приняли участие представители Командования РВСН, участники уникальной операции, профессорско-преподавательский состав, слушатели, курсанты представители ветеранских организаций, учащиеся вузов, кадетских классов и юнармейцы.
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