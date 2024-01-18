В канцелярии Туска заявили, что экс-замглавы МИД Польши был задержан законно

Глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец заявил, что действующее правительство привлекает людей к ответственности в соответствии с буквой закона, комментируя задержание экс-замглавы МИД Петра Вавжика из-за визового скандала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии