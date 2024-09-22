Борис Титов: кинофестиваль «Шелковый путь» позволит китайскому зрителю лучше узнать новое российское кино

Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов представил программу российских кинофильмов на кинофестивале «Шелковый путь», который проходит в китайском городе Сиань в рамках одноименной международной выставки.
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