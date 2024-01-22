18 объектов здравоохранения построят в Бухар-Жырауском районе

По национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» в Бухар-Жырауском районе построят 18 объектов здравоохранения – 10 ФАПов, четыре врачебные амбулатории и четыре медпункта, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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