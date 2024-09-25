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Белый дом обвинил Путина в отсутствии заинтересованности в диалоге по ДСНВ

Белый дом обвинил Путина в отсутствии заинтересованности в диалоге по ДСНВ

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что администрация американского президента Джо Байдена не видит интереса со стороны российского лидера Владимира Путина к возобновлению переговоров о продлении Договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).

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