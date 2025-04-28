CNN: встреча Трампа и Зеленского - результат усилий дипломатов и ряда совпадений

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского 26 апреля в Ватикане на прощании с папой Римским Франциском стала возможной благодаря усилиям дипломатов, которые несколько дней убеждали политиков побеседовать лично.
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