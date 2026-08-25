Первую очередь индустриального парка «Титан» запустили в Подмосковье

В Подмосковье активно развивают площадки, где бизнес может реализовать различные проекты. Губернатор региона Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов открыли первую очередь государственного индустриального парка «Титан» в Ленинском округе.
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