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Первую очередь индустриального парка «Титан» запустили в Подмосковье

Первую очередь индустриального парка «Титан» запустили в Подмосковье

В Подмосковье активно развивают площадки, где бизнес может реализовать различные проекты. Губернатор региона Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов открыли первую очередь государственного индустриального парка «Титан» в Ленинском округе.

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