В. Путин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Москва, 28 апреля /Синьхуа/ -- Президент РФ Владимир Путин в понедельник заявил, что в военных действиях против вторгшихся на территорию Курской области украинских военных принимали участие подразделения Корейской Народной Армии.
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