Ирина Горбачёва в пух и прах разнесла фильм “Анора”

Ирина Горбачёва поделилась своими впечатлениями от фильма «Анора» режиссера Шона Бейкера, который уже успел завоевать множество наград, включая победу на Каннском кинофестивале и множество номинаций на престижные премии, такие как «Оскар», «Золотой глобус», Critics Choice Awards и BAFTA.