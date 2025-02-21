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Ирина Горбачёва в пух и прах разнесла фильм “Анора”

Ирина Горбачёва в пух и прах разнесла фильм “Анора”

Ирина Горбачёва поделилась своими впечатлениями от фильма «Анора» режиссера Шона Бейкера, который уже успел завоевать множество наград, включая победу на Каннском кинофестивале и множество номинаций на престижные премии, такие как «Оскар», «Золотой глобус», Critics Choice Awards и BAFTA.

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