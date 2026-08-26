Новый учебный год: свыше 38 тысяч школ примут 18 миллионов школьников по всей России

В новом учебном году свыше 38 тысяч российских школ примут 18 миллионов детей. Вице‑премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в новом учебном году более 38 тысяч школ откроют свои двери для 18 миллионов ребят.
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