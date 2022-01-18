Антифашист

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    И что? У нас такое за год прошло.За пять лет на Ук...
  • Елена Зеличенок (Моисеева)
    совсем  охуел,мудакМельник пригрозил...
  • РоБот
    Верховный главнокомандующий "самой мощной армии Европы" обделался жиденько только от одной мысли о "полномасштабной а...Зеленский требует...

СМИ: Канада направила на Украину спецназ

СМИ: Канада направила на Украину спецназ

Министерство обороны Канады направило на Украину небольшую группу силовиков элитного подразделения вооруженных сил Канадский полк специальных операций (CSOR) для охраны канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного «вторжения» России на Украину.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх