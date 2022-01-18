СМИ: Канада направила на Украину спецназ

Министерство обороны Канады направило на Украину небольшую группу силовиков элитного подразделения вооруженных сил Канадский полк специальных операций (CSOR) для охраны канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного «вторжения» России на Украину.
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