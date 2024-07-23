Дело молодых: число самозанятых среди несовершеннолетних выросло в 1,5 раза

АНГЕЛ АНГЕЛ

Хочет Россия иметь здоровое молодое поколение, улучшение демографии и повышение рождаемости и т.д. Начнем привлекать и приучать к труду с ясельного возраста, но при этом не факт, что работодатель будет соблюдать КЗОТ, выплачивать достойную зарплату, а власть следить за его соблюдением... А тех отпрысков кто от политиков, чиновников, с золотой ложкой во рту родившимся, создадим условия золотой молодежи, ведь их протеже им с рождения кормушки на должностях приготовили....