Почему мы так легко открываемся незнакомцам: как работает «эффект поезда»

И о каких правилах безопасного общения важно знать вам и ребенку фото: MidjourneyЧастая ситуация из фильмов и жизни: вы садитесь в поезд рядом с незнакомым человеком, а через час уже рассказываете ему о конфликте с мужем, сложностях с ребенком или решении уйти с работы.