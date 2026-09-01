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Почему мы так легко открываемся незнакомцам: как работает «эффект поезда»

Почему мы так легко открываемся незнакомцам: как работает «эффект поезда»

И о каких правилах безопасного общения важно знать вам и ребенку фото: MidjourneyЧастая ситуация из фильмов и жизни: вы садитесь в поезд рядом с незнакомым человеком, а через час уже рассказываете ему о конфликте с мужем, сложностях с ребенком или решении уйти с работы.

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