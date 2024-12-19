«Орловские тепловые магистрали» победили в номинации премии «Орловский бизнес»

ООО «Орловские тепловые магистрали» – одна из крупнейших компаний в отрасли теплоснабжения Орла. Созданная в 2012 году компания занимается теплоснабжением и эксплуатацией котельных, обеспечивая подачу тепла в тысячи квартир орловцев.
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