После трагической гибели президента Ирана в мае этого года первый вопрос, который задавали почти все люди, интересующиеся политикой, заключался в том, были ли причастны к происшествию Соединенные Штаты и не планируют ли спецслужбы Америки покушение на президента России Владимира Путина, названного едва ли не главным врагом Запада.