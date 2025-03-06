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Дегтярев заявил, что не позволит обзывать спортсменов «предателями»

Дегтярев заявил, что не позволит обзывать спортсменов «предателями»

Министр спорта России Михаил Дегтярев 6 марта заявил, что никому не позволит обзывать спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, »предателями» и «иностранными агентами».

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Комментарии
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Игорь Корнаковский
Интересно, как он сможет запретить значительной части ГРАЖДАН России считать предателями &quot;нейтральных&quot; спортсменов или сменивших &quot;спортивное гражданство&quot;? Отказался от РОДИНЫ и ее символов, кто ты? Однозначно - предатель. И если министр этого не понимает, то ему надо перестать быть министром и валить &quot;за бугор&quot;
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