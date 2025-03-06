Дегтярев заявил, что не позволит обзывать спортсменов «предателями»

Игорь Корнаковский

Интересно, как он сможет запретить значительной части ГРАЖДАН России считать предателями "нейтральных" спортсменов или сменивших "спортивное гражданство"? Отказался от РОДИНЫ и ее символов, кто ты? Однозначно - предатель. И если министр этого не понимает, то ему надо перестать быть министром и валить "за бугор"