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Царьград

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Губернатор Запорожья: ВСУ ударили по школе в Васильевке

Губернатор Запорожья: ВСУ ударили по школе в Васильевке

ВСУ нанесли удар по школе в Васильевке Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В результате атаки повреждены прилегающая территория и спортзал, пострадавших нет.

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