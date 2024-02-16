Храм на Малахитовой передал на фронт около 200 окопных свечей

В храме святых Мефодия и Кирилла в Ростокине на пожертвования прихожан для российских бойцов приобрели 100 шприц-тюбиков нефопама, 50 ампул раствора актовегина, 70 ампул раствора проинина, а также инверторный генератор.
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