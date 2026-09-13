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NASA разрешило астронавтам миссии Artemis II уйти в отставку и остаться консультантами агентства

NASA разрешило астронавтам миссии Artemis II уйти в отставку и остаться консультантами агентства

Рид Уайзман и Виктор Гловер завершили работу в штате после облёта Луны, но продолжат консультировать агентство и передавать опыт экипажам следующих миссий Artemis Через 5 месяцев после облёта Луны командир миссии Artemis II Рид Уайзман и пилот Виктор Гловер завершили работу в NASA в прежнем качестве и получили новый для агентства статус "astronaut emeritus".

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