NASA разрешило астронавтам миссии Artemis II уйти в отставку и остаться консультантами агентства

Рид Уайзман и Виктор Гловер завершили работу в штате после облёта Луны, но продолжат консультировать агентство и передавать опыт экипажам следующих миссий Artemis Через 5 месяцев после облёта Луны командир миссии Artemis II Рид Уайзман и пилот Виктор Гловер завершили работу в NASA в прежнем качестве и получили новый для агентства статус "astronaut emeritus".
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