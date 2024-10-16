Министру здравоохранения Колымы доложили о состоянии выжившего в море туриста

ИЗВЕСТИЯ Министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько созвонился с исполняющим обязанности главного врача областной больницы Юрием Ледневым, который доложил ему о состоянии выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина.