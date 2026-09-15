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ТАСС

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Бойцы "Востока" уничтожили 44 БПЛА самолетного типа ВСУ

Бойцы "Востока" уничтожили 44 БПЛА самолетного типа ВСУ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Восток" за сутки составили 44 беспилотника самолетного типа и оружие полевой артиллерии.

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